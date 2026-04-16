أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم (الخميس)، أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا جسراً رئيسياً في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل، في تصعيد جديد يطال البنية التحتية الحيوية في المنطقة.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو آخر ممر يربط منطقة صور بمدينة صيدا، جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.



وقال مسؤول لبناني إن الغارات «نسفت الجسر بالكامل دون أي إمكانية لإصلاحه»، في إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالموقع.



تدمير متواصل للجسور على نهر الليطاني



وكان الجيش الإسرائيلي قد دمر تباعاً منذ 2 مارس أربعة جسور رئيسية على نهر الليطاني، الذي يقسم جنوب لبنان إلى قسمين، في إطار عمليات عسكرية متواصلة تستهدف خطوط الإمداد والحركة في المنطقة.



غارات إضافية في النبطية وسقوط جرحى



وفي سياق متصل، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية جنوبي لبنان.



كما أشارت إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بستاناً في منطقة الواسطة جنوبي البلاد.



تصعيد في جنوب اللبناني



تشهد المناطق الجنوبية في لبنان منذ أسابيع تصعيداً متواصلاً في الاستهدافات الإسرائيلية، مع تركيز متزايد على البنية التحتية، خصوصاً الجسور والطرق الحيوية التي تربط القرى والبلدات الواقعة جنوب نهر الليطاني بشماله.



ويُعد نهر الليطاني خطاً جغرافياً وإستراتيجياً يفصل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، ما يجعل الجسور المقامة عليه ذات أهمية بالغة في الحركة المدنية والعسكرية على حد سواء.



ويأتي استهداف جسر القاسمية في سياق سلسلة ضربات طالت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الجسور الحيوية، ما أدى إلى عزل بعض المناطق وتعقيد حركة التنقل والإمداد، في ظل استمرار التوتر الميداني في الجنوب اللبناني وتوسع رقعة الاستهدافات الجوية.