توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، عقد جولة إضافية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليومين القادمين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



ونقلت ‌صحيفة «نيويورك بوست» عن ترمب ​قوله: «ربما ⁠يحدث شيء ​ما ⁠خلال ‌اليومين القادمين، ونحن نميل أكثر ‌إلى الذهاب إلى هناك».



واضاف ترمب: «إيران لا يمكن أن تمتلك السلاح النووي»، موضحاً أنه لس مؤيداً لمنح إيران 20 عاماً لتعليق تخصيب اليورانيوم.



وأشار إلى أن قائد الجيش الباكستاني يقوم بعمل رائع في المحادثات مع إيران.



بدوره، أوضح ​رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكدا ⁠خلال اتصال هاتفي ‌جرى اليوم أهمية الإبقاء على مضيق ​هرمز مفتوحاً وآمناً.



وقال مودي، عبر منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة ​من صديقي ترمب، استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي ⁠في مختلف القطاعات»، مضيفاً: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الإستراتيجية ​العالمية ​الشاملة في جميع المجالات».



وأشار مودي إلى أنه وترمب ناقشوا الوضع في غرب ‌آسيا وشددوا على أهمية إبقاء مضيق ​هرمز مفتوحاً وآمناً.



وبحسب وسائل ⁠إعلام هندية فإن ⁠المكالمة بين الزعيمين استمرت قرابة 40 دقيقة.



من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم اليوم، عدم تمكن مرور أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي خلال أول 24 ساعة من بدء المهمة.



وأشارت إلى أن 6 سفن تجارية التزمت بتوجيهات القوات الأمريكية، موضحة أن أكثر من 10000 عسكري أمريكي، وأكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات يشاركون في مهمة حصار السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار يُنفذ بشكل محايد ضد سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان.



وذكرت أن القوات الأمريكية تدعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.