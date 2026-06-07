فيما هدد رئيس البرلمان الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم (الأحد)، محادثات في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وذكرت مصادر أمنية ودبلوماسية باكستانية أنه جرى التخطيط لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين إيرانيين بهدف تعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة. فيما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن نقوي وصل إلى طهران في وقت متأخر من مساء أمس (السبت)، ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وتوقعت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية أن يسلّم وزير الداخلية الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال زيارته.



وأفادت السلطات الباكستانية بأن إسلام آباد، بدعم من دول إقليمية، تعمل على المساعدة في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وتشجيع الجهود الرامية إلى خفض حدة التوترات وضمان إعادة فتح مضيق هرمز.



وفي غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة لإسرائيل يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران.



وأضاف: «إنهما لا تلتزمان بوقف إطلاق النار ولا تؤمنان بالحوار، وقد أظهرتا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.