فقدت الرياضة السعودية اليوم أحد أبرز نجومها السابقين بوفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق الكابتن مساعد السويلم عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد مسيرة رياضية حافلة ترك خلالها بصمة بارزة مع المنتخب الوطني ونادي الشباب.

وفاة مفاجئة أثناء رحلة علاج في تايلند

وكشف نجم المنتخب السعودي السابق زميله في نادي الشباب الكابتن عبدالرحمن الرومي تفاصيل الوفاة، موضحاً أن السويلم انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم أثناء وجوده في تايلند، حيث كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الصلاة والدفن فور استكمال الإجراءات اللازمة.

الاتحاد السعودي ينعى الراحل

ونعى الاتحاد السعودي لكرة القدم الكابتن مساعد السويلم، إذ تقدم رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد.

وأكد الاتحاد في بيان أن السويلم كان أحد أبناء الكرة السعودية الذين خدموا المنتخبات الوطنية ونادي الشباب، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الشباب ينعى نجمه الراحل

نعى نادي الشباب نجمه الراحل، وأكد النادي، في بيان نعي، أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومنسوبي النادي يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مسيرة حافلة مع الأخضر والشباب

ويُعد مساعد السويلم من أبرز نجوم الكرة السعودية في حقبة الثمانينات والتسعينات، إذ مثّل منتخبات المملكة المختلفة وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات والانتصارات، وكان السويلم أحد أفراد أول منتخب سعودي يُحقق لقب كأس آسيا 1984، وهي البطولة التي شهدت تتويج الأخضر بأول ألقابه القارية، في إنجاز تاريخي شكّل نقطة التحول الكبرى لكرة القدم السعودية. وقد شارك السويلم ضمن قائمة المنتخب في تلك النسخة، وخاض 5 مباريات دولية بقميص الأخضر خلال تلك الفترة الذهبية.

كما كان أحد العناصر المؤثرة في صفوف نادي الشباب خلال فترة انطلاقة بطولاته، وتحديداً مع تحقيق كأس الاتحاد عام 1408.

وعُرف الراحل بمهاراته الفردية العالية وسرعته الكبيرة وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف، ما جعله من الأسماء التي تركت حضوراً مميزاً في ذاكرة الجماهير الرياضية.

حزن واسع في الوسط الرياضي

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من عبارات الحزن والدعاء للفقيد، إذ عبّر عدد من نجوم الرياضة السعودية السابقين عن تأثرهم برحيله.

وكتب نجم الكرة السعودية ماجد عبدالله أن السويلم كان لاعباً خلوقاً ومحبوباً بين زملائه، وترك سيرة طيبة ومحبة في قلوب كل من عرفه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كما نعى لاعب الشباب السابق رمزي العصيمي زميله الراحل، داعياً له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

من جانبه، قال رئيس نادي الشباب السابق محمد النويصر إن الأسرة الشبابية فقدت أحد أبرز نجومها خلقاً وعطاءً، مستذكراً مسيرته منذ مراحل الناشئين والشباب وصولاً إلى تمثيل الفريق الأول والمنتخب الوطني، مؤكداً أن الراحل ترك إرثاً رياضياً وإنسانياً سيبقى في ذاكرة الرياضيين ومحبيه.