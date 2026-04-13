فيما تتفاقم أزمة الغذاء وتتزايد المخاوف من انتشارها، كشف تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية، اليوم الإثنين، أن الملايين في السودان يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم.



ولفت تقرير منظمة العمل ضد الجوع وهيئة كير الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين، إلى أنه «في المنطقتين الأكثر نكبة بالصراع- شمال دارفور وجنوب كردفان- لا تتناول ملايين العائلات إلا وجبة واحدة في اليوم».



وأضاف التقرير الصادر: «في كثير من الأحيان، يمضون أياماً كاملة من دون أي طعام»، لافتاً إلى أن كثيرين لجأوا إلى أكل أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة.



وبحسب خطة الحاجات الإنسانية والاستجابة لعام 2026، يعاني نحو 61.7% من سكان السودان، أي ما يعادل 28.9 مليون نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.



وأكدت الأمم المتحدة وقوع فظائع واسعة النطاق وموجات من العنف على أساس عرقي. وفي نوفمبر، أعلن مرصد عالمي للجوع للمرة الأولى وجود مجاعة في مدينة الفاشر، وكذلك في كادقلي.



وأشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد تجاوزت معايير المجاعة في منطقة أمبرو وكذلك في كرنوي.



وفصل التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع مزارعين وتجار وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية داخل السودان، كيف تدفع الحرب الدائرة في البلاد السكان لأتون المجاعة؛ نتيجة تعطل الزراعة، فضلاً عن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، بما في ذلك التدمير المتعمد للمزارع والأسواق.



وذكر أن مطابخ جماعية (خيرية) باتت عاجزة بشكل متزايد عن تلبية الحاجات المتنامية، في وقت تعيق فيه التخفيضات الكبيرة في تمويل الجهات المانحة قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة.



وأكد أن النساء والفتيات تضررن بدرجة أكبر، إذ يواجهن خطراً كبيراً بتعرضهن للاغتصاب والتحرش عند التوجه إلى الحقول أو زيارة الأسواق أو جلب المياه. وأضاف أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة بثلاثة أمثال لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال.



وتسببت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تدخل عامها الثالث، في انتشار الجوع ونزوح الملايين، وأدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.