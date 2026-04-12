​واصلت المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مسيرة العطاء الممتدة لتخفيف معاناة السكان في اليمن، وسيّر المركز قافلة إيوائية جديدة استهدفت الأسر الأكثر تضرراً في محافظة الجوف، ضمن استجابة إنسانية عاجلة تهدف إلى توفير المأوى الكريم للمتضررين.



​دعم إيوائي عاجل



​وشهدت عملية التوزيع الميدانية في مديرية خب والشعف تسليم (103) خيام إيوائية مجهزة، استفاد منها (618) فرداً من النازحين والمتضررين، ضمن حزمة مشروع الإيواء الطارئ الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية، لتأمين بيئة سكنية آمنة تحمي الأسر من الظروف المناخية القاسية.



​امتداد لنهج العطاء



​وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في إغاثة الشعب اليمني، وحرصها المستمر على ملامسة احتياجاتهم الأساسية وتحسين أوضاعهم المعيشية، إذ يسعى المركز من خلال هذه التدخلات إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الراهنة، تأكيداً على الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.