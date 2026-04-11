برز اسم المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني بشكل كبير في سياق الحرب بين أمريكا وإيران كأحد الوجوه التي استطاعت أن تلعب دوراً هادئاً مؤثراً في إطار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران.

ولم يكن حضور الجنرال عاصم منيروليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم خبرات عسكرية وأمنية، إلى جانب شبكة علاقات إقليمية ودولية مكّنته من التحرك بمرونة في بيئة معقدة.

حضور متصاعد وخبرة متراكمة

نجاح تحرك المشير منير الذي وصفه الرئيس ترمب بأنه من أفضل القادة العسكريين الذين التقى بهم، يعكس عدة عوامل:

أولها موقع باكستان الجيوسياسي الذي يتيح لها التواصل مع أطراف متباينة.

وثانيها اعتمادها سياسة متوازنة تحاول تجنب الانخراط المباشر في الاستقطابات الحادة.

مرتكزات الدور والوساطة

وفي هذا الإطار، جاء دور منير ليعزز صورة المؤسسة العسكرية الباكستانية كفاعل قادر على تقديم قنوات تواصل حوارية إيجابية غير تقليدية والنجاح الكبير في إحداث مقاربة إيجابية في المشهد الباكستاني بين السياسة والعسكرية والذي ظلت في حالة تجاذب طوال العقود الماضية.

وأضحت اليوم مثالاً ناجحاً يحتذى به مماساهم في رفع مصداقية المشير منير على مستويين: داخلياً، عبر تقديمه كقائد قادر على حماية مصالح بلاده دون الانزلاق إلى صراعات مفتوحة؛ وخارجياً، عبر ترسيخ صورة باكستان كوسيط نزيه موثوق في أزمات المنطقة.

تعزيز صورة المؤسسة العسكرية

كما أن تحركاته عكست إدراكاً بأن أي تصعيد بين واشنطن وطهران ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي، خصوصاً في محيط جنوب آسيا والشرق الأوسط.

شخصية عاصم منير أظهرت اهتماماً متزايداً ليس فقط بسبب موقعه كقائد للجيش، بل لطبيعة تكوينه المهني وطريقته في إدارة النفوذ بهدوء محسوب.

جنرال صامت وتأثير محسوب

ويُصنّف منير ضمن ما يمكن تسميتهم بـ«الجنرالات الصامتين»؛ فهو قليل الظهور الإعلامي، ويعتمد على العمل خلف الكواليس بدل الخطابات الصاخبة. هذه السمة أكسبته صورة رجل المؤسسة الموثوقة، لكنها في الوقت ذاته منحته قدرة أكبر على التحرك في الملفات الحساسة دون إثارة ضجيج.

وتعكس مسيرة المشير عاصم منير توازناً لافتاً بين العمل الاستخباراتي والعسكري. فقد شغل مواقع حساسة في أجهزة الاستخبارات، ما منحه فهماً عميقاً لتعقيدات الأمن الإقليمي والمشهد العالمي، خصوصاً في بيئة مثل جنوب آسيا المتشابكة مع ملفات أفغانستان والهند، هذا البعد الاستخباراتي يظهر بوضوح في أسلوبه الحذر، القائم على جمع المعلومات وبناء التقديرات قبل اتخاذ أي خطوة.

انضباط وصرامة وميل إلى المؤسسية

كما أن شخصيته توصف بالانضباط والصرامة، مع ميل واضح إلى المؤسسية. لا يُعرف عنه الاندفاع أو اتخاذ مواقف سريعةً، بل يفضل الحسابات الدقيقة، وهو ما يتناسب مع مرحلة إقليمية تتطلب تجنب المغامرات.

وفي سياق الحرب بين أمريكا وإيران برزت هذه السمة تحديداً، إذ لعب دوراً أقرب إلى «مدير الأزمة» لا «صانع الاستعراض».

تحوط إستراتيجي ودور متوازن

من جهة أخرى، يمتلك منير قبولاً شعبياً، وهو عامل له حضوره في تشكيل صورته داخل المجتمع الباكستاني المحافظ، ويعزز من قبوله داخل المؤسسة العسكرية التي تولي لهذه القيم اعتباراً.

أما على المستوى الإستراتيجي، فيبدو أن المشير يتبنى نهج «التحوط»؛ الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، وعدم الانجرار إلى محاور حادة. هذا ما يجعل باكستان في عهده تميل إلى لعب أدوار الوساطة بدل المواجهة، مستفيدة من موقعها بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

نفوذ هادئ وقرارات محسوبة

في المجمل، يمكن القول إن عاصم منير يمثل نموذج القائد الذي يراهن على النفوذ الهادئ، والقرارات المحسوبة، والعمل غير المرئي، وهي صفات قد لا تصنع حضوراً إعلامياً صاخباً، لكنها غالباً ما تكون الأكثر تأثيراً في لحظات الأزمات المعقدة.

في المحصلة، يمكن القول إن بروز عاصم منير في هذا المشهد أضاف بعداً جديداً للدور الباكستاني، وأعاد طرحها كلاعب يمكن أن يُستدعى في لحظات الأزمات المعقدة.