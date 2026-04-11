بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت قرر الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد، انسحابه من سباق الترشح.



وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، أعلن رسمياً انسحاب عبد اللطيف جمال رشيد من قائمة المرشحين. وأضاف أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية انخفض إلى 16 مرشحاً، بعدما كان 18 مرشحاً.



وعقد البرلمان جلسته السابعة عشرة ضمن الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بحضور 223 نائباً.



من جانبها، أعلنت كتلة حقوق النيابية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال عضو الكتلة محمد جبار الحسناوي في مؤتمر صحفي إن «كتلة حقوق النيابية قاطعت جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية احتجاجاً على تأجيل تكليف مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء في حال انتخاب رئيس الجمهورية».



وكانت خمس كتل نيابية أعلنت حضورها إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقالت كل من كتلة الإعمار والتنمية، قوى الدولة الوطنية، صادقون، بابليون، وتقدم: إنها ستحضر إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



وبينما يمنح العُرف السياسي منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، إلا أن الانقسام لا يزال قائماً بين الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول أي جلسة مقبلة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.



ويتنافس 16 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم فؤاد حسين، مرشح الديمقراطي الكردستاني، ونزار آميدي مرشح الوطني الكردستاني.



وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد أدائه اليمين الدستورية، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق للمادة 76 من الدستور، على أن يقدم المرشح المكلّف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً.