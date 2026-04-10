كشف استطلاع رأي أجراه موقعا «والا» و«معاريف» أن 46% من الإسرائيليين يعتقدون أن النصر لم يتحقق في المواجهة مع إيران، فيما أعرب 63% عن عدم رضاهم عن نتائج الحرب، وتفوق عدد غير الراضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدد الراضين عنه.



وبحسب الاستطلاع، الذي أجري، أمس (الخميس)، يشهد الرأي العام الإسرائيلي انقساماً حاداً بشأن مسألة النصر في المواجهة مع إيران، إذ لا تتبنى الغالبية ما وُصف بـ«صورة النصر»، رغم إعلان وقف إطلاق النار.



وأظهرت النتائج أن 46% من المشاركين يرون أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تنتصرا في الحرب، مقابل 22% فقط يعتقدون أن النصر تحقق، في حين قال 63% من المشاركين إنهم غير راضين عن نتائج الحرب، مقابل 32% أعربوا عن رضاهم.



وقال 61% من ناخبي الائتلاف الحكومي إنهم راضون عن نتائج الحرب، مقابل 17% فقط بين ناخبي المعارضة.



وفي ما يتعلق بتقييم الأداء، تصدر قائد سلاح الجو تومر بار مستويات الثقة بنسبة رضا بلغت 77%، يليه رئيس الأركان إيال زمير بنسبة 71%.



أما على المستوى السياسي، فحصل نتنياهو على نسبة رضا بلغت 47%، منها 92% بين ناخبي الائتلاف الحاكم مقابل 24% فقط بين ناخبي المعارضة، فيما قال 49% إنهم غير راضين عن أدائه.



وحصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس على 40% من الرضا، مقابل 51% من الإسرائيليين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن أدائه.



وجاء في أسفل القائمة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير التربية يوآف كيش، إذ حصل كل منهما على 29% فقط من الرضا العام.



وأظهر الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين أعربوا عن رضاهم عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الحرب، مقابل 43% قالوا إنهم غير راضين.



وأُجري الاستطلاع عبر مركز «لازار للأبحاث»، وشمل 500 مشارك يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين في إسرائيل، بهامش خطأ يبلغ 4.3%.