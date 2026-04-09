رحبت مملكة البحرين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، وما تضمنه من تفاهمات نحو خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مُثَمِّنةً جهود الوساطة البنّاءة التي اضطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أهمية أن تفضي هذه الخطوة إلى الوقف الفوري والشامل لجميع الهجمات الإيرانية العدائية وغير المبررة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والمملكة الأردنية الهاشمية، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لسنة 2026، مؤكدة ضرورة امتثال إيران التام لالتزاماتها بموجب قواعد حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإيجاد حل مستدام يضمن عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وامتناعها عن أي أنشطة من شأنها زعزعة أمن الخليج العربي أو تهديد استقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استخدام الوكلاء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.