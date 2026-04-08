في الوقت الذي ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 254 قتيلاً و1165 جريحاً، بحسب ما أعلنه الدفاع المدني اللبناني، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش استهدف ابن أخ وسكرتير نعيم قاسم الشخصي.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي قولهما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار قضية لبنان في مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترمب قبيل إعلان وقف إطلاق النار، موضحين بأن ترمب ونتنياهو اتفقا خلال المكالمة على إمكانية استمرار القتال في لبنان.



وأشار المسؤولان إلى أن البيت الأبيض لا يشعر بقلق من أن يؤدي الوضع في لبنان لانهيار وقف إطلاق النار مع إيران، غير أن الخارجية الإيرانية قالت إن وقف الحرب في لبنان جزء من الاتفاق مع أمريكا، ووصفت ما يجري في لبنان بـ«الانتهاك الصارخ».



وحذرت الخارجية الإيرانية من العواقب الوخيمة لأعمال إسرائيل بحق الشعب اللبناني.



من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في معارك جنوب لبنان، موضحاً أن الاشتباك وقع قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة، وأن 4 جنود آخرين أصيبوا بإصابات طفيفة ومتوسطة، في حين أوضحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن عدد الجنود الذي سقطوا منذ تجدد القتال مع «حزب الله» ارتفع إلى 12.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجبهة الداخلية رفعت القيود المفروضة باستثناء المناطق الشمالية.



بدوره، أعلن الجيش اللبناني إخلاء جسر القاسمية البحري في صور بعد ورود تهديد إسرائيلي باستهدافه.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية الغضب الملحمي متوقفة حالياً والأهداف تحققت والقوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد.