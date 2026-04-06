نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الإثنين)، تعرض سفينة الهجوم البرمائي (USS Tripoli) لأي هجوم من جانب إيران.



وقالت القيادة الأمريكية «سينتكوم» على حسابها في منصة «إكس» إن «ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه هاجم واستهدف السفينة بالصواريخ، مما أجبرها على الانسحاب من المنطقة إلى جنوب المحيط الهندي.. غير صحيح».



وأضافت: «الحقيقة لم تتعرض السفينة USS Tripoli لأي هجوم، وهي لا تزال تبحر في بحر العرب دعماً لعملية الغضب الملحمي (Operation Epic Fury) وتعمل هذه السفينة، وهي من فئة (أمريكا)، كسفينة قيادة لمجموعة تريبولي البرمائية الجاهزة وحدة الحملة البحرية الـ31، التي تتألف من حوالى 3500 بحار وجندي من مشاة البحرية (المارينز)، إضافة إلى طائرات نقل ومقاتلات هجومية، فضلاً عن أصول تكتيكية وبرمائية».



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إنه يفضل أن تفرض الولايات المتحدة رسوم عبور على مضيق هرمز بدلاً من إيران، وفي رده على سؤال بشأن الاستيلاء على النفط الإيراني قال ترمب: «الغنائم للمنتصر».



وانتقد ترمب ⁠حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأستراليا ​واليابان وكوريا الجنوبية ⁠لعدم ​مساعدة ​الولايات المتحدة ‌في حربها ​مع ⁠إيران.



في غضون ذلك، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين قولهم إن ترمب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتخلى عن تسليم إيران لليورانيوم المخصب لديها، كما أكد أنه سيوقف النار إذا واقفت إيران على شروطه.



وأشار المسؤولون إلى أن نتنياهو أعرب لترمب عن مخاطر وقف النار الآن في إيران، وأنه حثه على عدم وقف النار في إيران.