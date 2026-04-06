واصلت إيران اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج في اليوم الـ38 للحرب، وأعلنت دول خليجية تعرُّضها لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات، اليوم الإثنين.



وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين خلال الساعات الماضية.



وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانين، بأن دفاعاتها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية.



وكانت الإمارات أعلنت، أمس الأحد، أنها تعاملت مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوّال و50 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.



وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس، إصابة شخص من الجنسية الغانية بجروح متوسطة، إثر سقوط شظايا ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة نفذتها الدفاعات الجوية في منطقة مصفح الصناعية بالعاصمة.



وفي إمارة الفجيرة، أعلنت السلطات استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات «دو» بطائرة مسيّرة، دون تسجيل إصابات.



وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الاستجابة للطوارئ تمكنت من السيطرة على حريق في ميناء خورفكان جرّاء سقوط شظايا اعتراض، الأحد، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الجنسية النيبالية والباكستانية.



وفي 3 بيانات، أعلن الجيش الكويتي بأن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحاً أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعياً الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أفاد مساء الأحد، بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 9 صواريخ باليستية، و4 صواريخ جوالة، و31 طائرة مسيّرة.



وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة، وصاروخَي كروز من إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة نجحت في التصدي لجميعها.



وذكر مركز الاتصال الوطني، مساء الأحد، أن قوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين خلال 24 ساعة.



وأعلنت السلطات في المنامة أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، بلغ 188 صاروخا و466 طائرة مسيرة، في حين تواصل منظومات الدفاع الجوي جاهزيتها لحماية أمن وسلامة المملكة.