دخلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ38 على التوالي،وسُمع دوي عدة انفجارات في مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية، بحسب ما أفادت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية، اليوم (الإثنين).

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس استهداف أكبر منشأة كيماويات في إيران. وقال إن إسرائيل عطلت 85% من صادرات إيران البتروكيماوية.



وأظهر فيديو متداول لحظة استهداف قاعدة ذخيرة للقوات الجوية في بوشهر، جنوب غرب البلاد. وأظهر المقطع المصور انفجاراً هائلاً في المكان، مع تصاعد كثيف للدخان غطى سماء المنطقة المستهدفة.



من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود تأثيرات في الآونة الأخيرة لضربات عسكرية بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية بإيران، لكنها أشارت إلى أن المحطة نفسها لم تتضرر.



وهزت ضربات عنيفة مدينة عبادان في جنوب غرب إيران، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وأسفر هجوم على محطة تابعة لجامعة شريف للتكنولوجيا في طهران عن انقطاع مؤقت للغاز في بعض مناطق العاصمة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.



ووقع الهجوم في ساعة مبكرة، الإثنين، وأصاب منشآت لخفض ضغط الغاز والقياس في الجامعة التي تعد من أرقى المؤسسات التعليمية في إيران، ما أدى إلى تسرب لهذه المادة.



بالمقابل، أفادت مصادر إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مناطق وسط إسرائيل، وهزت انفجارات مدينة تل أبيب، وسقطت شظايا صاروخ إيراني بأكثر من 30 موقعاً في وسط إسرائيل.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 4 أشخاص في مدينة حيفا الساحلية في هجوم صاروخي إيراني استهدف مبنى سكنياً في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد).



وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، إن جثث القتلى الأربع جرى انتشالها من تحت الأنقاض عقب ساعات من عمليات بحث وإنقاذ مكثفة.



بدورها، شنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوماً بصاروخ كروز على سفينة حاويات على صلة بإسرائيل، حسبما أفادت وكالة «فارس» للأنباء، مشيرة إلى أن السفينة مشتعلة حالياً، دون الكشف عن موقعها.