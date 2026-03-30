دعا مجلس حضرموت الوطني اليوم (الإثنين) أبناء حضرموت كافة للمشاركة في وقفة شكر وعرفان للمملكة العربية السعودية على دعمها الصادق لليمن، والوقوف إلى جانبها في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، في كل من المكلا وسيئون.



وأكد المجلس في تدوينات على حسابه في «إكس» أن الاحتشاد سيكون الساعة الرابعة عصر الأربعاء القادم، موضحاً أن مكان الوقفة سيكون في مدينة المكلا في جولة الدلة، وفي سيئون سيكون أمام قصر السلطان التاريخي.



وأشاد المجلس بمواقف السعودية إلى جانب اليمن، معبراً عن رفضه للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج.



وكانت محافظة تعز قد شهدت اليوم وقفة للتنديد بجرائم إيران، والتأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب السعودي ضد الاعتداءات الإيرانية السافرة، كما شهدت مدينة مأرب الجمعة مظاهرات مماثلة شاركت فيها مختلف المكونات السياسية والشعبية والقبلية.