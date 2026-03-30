شهدت مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، اليوم (الإثنين)، مظاهرة جماهيرية حاشدة تنديداً بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السعودية ودول الخليج والأردن منذ أكثر من شهر.



وانطلقت المظاهرة في شارع جمال أكبر شوارع المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ورفع المشاركون أعلام السعودية واليمن ودول عربية أخرى ولافتات تضامنية عبّروا من خلالها عن دعمهم لدول المنطقة، التي تتعرض لعدوان آثم من قبل إيران.



وردد المتظاهرون هتافات منددة بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، معبرين عن تضامنهم مع تلك الدول في مواجهة هذه الهجمات.



وأكد بيان صادر عن المسيرة المليونية، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يعكس نهجاً ممنهجاً لدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والفوضى، ضمن مشروع يستهدف تقويض منظومة الأمن العربي والنيل من استقرار دوله، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، رغم الجهود التي تبذلها هذه الدول لتجنيب المنطقة الانزلاق إلى الصراعات.



ولفت البيان إلى أن هذا النهج العدائي اتخذ طابعاً مستمراً عبر توظيف جماعة مسلحة عابرة للحدود، بهدف التدخل في شؤون الدول العربية وتقويض سيادتها، مؤكداً أن استمرار هذا المسار يكشف طبيعة مشروع يسعى إلى إطالة أمد الأزمات وزعزعة استقرار الدول الوطنية.



وأعلن المشاركون في المظاهرة رفضهم لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الدول العربية، داعين إلى موقف عربي موحد للتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.



وأكد المشاركون رفضهم جرّ اليمن للانخراط في الصراع الإقليمي، جراء قيام جماعة الحوثي بشن هجمات على إسرائيل.



وجددت المسيرة الجماهيرية لأبناء تعز موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن الأمن العربي المشترك وصوناً لاستقرار المنطقة.



وجاءت المظاهرة التي شاركت فيها مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بعد أيام من مظاهرة مماثلة في مدينة مأرب، بالتزامن مع استمرار الهجمات الإيرانية التي تطال المرافق والبنى التحتية في السعودية وعدد من الدول العربية.



وكانت محافظة مأرب قد شهدت الجمعة مظاهرات مماثلة شاركت فيها مكونات سياسية واجتماعية، تنديداً بالهجمات الإيرانية التي تستهدف السعودية ودول الخليج.



وأكد المشاركون تضامنهم مع دول المنطقة ورفضهم التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، كما رفع المشاركون أعلام السعودية ودول مجلس التعاون، ورددوا هتافات تؤكد وحدة المصير والأمن المشترك، داعين إلى موقف عربي موحد لمواجهة التهديدات وتعزيز الأمن الإقليمي.