شهدت محافظة تعز، اليوم (الإثنين)، مظاهرات مليونية حاشدة رفضاً للاعتداءات الإيرانية السافرة على السعودية ودول الخليج.



وشارك في المظاهرات مختلف المكونات السياسية والشبابية والشعبية، مؤكدين وحدة القرار والمصير المشترك بين اليمن والسعودية، وأن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن اليمن.

مظاهرات مليونية في تعز اليوم.



وقالت عضو هيئة التشاور والمصالحة المساند لمجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتورة ألفت الدبعي، لـ«عكاظ»: «إن تعز هي العمق الإستراتيجي للعروبة، ووقوفنا اليوم مع المملكة العربية السعودية والأمة العربية هو معركة وجودية ومصيرية ضد الأطماع الإيرانية التي تسعى لتجريف هويتنا الوطنية»، مؤكدة أن هذه الوقفة التضامنية التي تشهدها مدينة تعز ليست مجرد فعالية شعبية، بل هي إعلان مبدأ وتجسيد حيّ لوحدة المصير في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني الذي يستهدف تقويض الدولة وتحويل المنطقة إلى بؤر للصراع الطائفي المظلم.

وشددت بالقول: «تعز، وهي المدينة الأبية التي دفعت الثمن الأغلى في مواجهة جماعة الحوثي، تدرك تماماً أن معركتها لاستعادة الجمهورية لا تنفصل أبداً عن معركة الأشقاء في المملكة لحماية الأمن القومي العربي»، مؤكدة أن وعي تعز العروبي يقف بالمرصاد لكل القوى الخارجية التي تحاول إعادة رسم خارطة المنطقة بما يخدم أطماعها الإرهابية.



وأضافت: «في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، فإننا نثمن عالياً الحكمة السياسية التي تنتهجها قيادة المملكة العربية السعودية في التعامل مع الأحداث الجارية ورفضها بكل وضوح أي محاولات لجر المنطقة إلى أتون حروب شاملة ومدمرة لا تخدم استقرار الشعوب».

وأكدت الدبعي تأييد اليمن لمواقف وقرارات المملكة، قائلة: «إننا نؤيد رؤية المملكة التي ترتكز على مبدأ الردع الحازم للأطماع الخارجية ونرفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو الانجرار وراء مغامرات عسكرية غير محسومة النتائج»، مؤكدة أن طريق الاستقرار يمر عبر تمكين الدول الوطنية واستعادة سيادتها.



وأشارت إلى أن مدينة تعز الصامدة، كانت وستظل هي الرافعة السياسية والمخزون الفكري للمشروع الوطني اليمني؛ فلا يمكن استعادة الدولة دون الانتصار لتعز وكسر حصارها، وهو الأمر الذي يتطلب تلاحماً وثيقاً خلف مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الصف اليمني.



ودعت عضو هيئة التشاور والمصالحة المساند لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، الحوثي إلى العودة إلى جادة الصواب، قائلة: «نوجه دعوة صريحة لجماعة الحوثي بأن تعود إلى جادة الصواب وتنضم إلى هذا الوعي اليمني المشترك، وأن تدرك بأن تعز بكل مكوناتها تقف اليوم جداراً منيعاً ضد مشاريع التمزيق»، مضيفة: «إن محاولات جماعة الحوثي التغطية على فشلها بالهروب نحو إشعال حرائق إقليمية أو المتاجرة بقضايا الأمة ليست إلا محاولة بائسة للارتهان للخارج والهروب من استحقاقات السلام العادل».



وناشدت الدبعي المجتمع الدولي والقوى الفاعلة عالمياً بضرورة دعم رؤية الاستقرار العربي، والكف عن سياسة المداهنة مع المليشيات المنفلتة، والضغط الحقيقي لإنهاء حصار تعز الجائر الذي يمثل جريمة حرب وعائقاً أساسياً أمام أي تسوية سياسية شاملة.



وأوضحت أن نموذج الدولة الذي تسعى إليه تعز -دولة النظام والبناء- يتقاطع تماماً مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق استقرار المنطقة وازدهارها؛ تلك الرؤية التي نعتبرها قاطرة تحديث وتنمية للمنطقة بأسرها، ونطمح أن يكون اليمن شريكاً فاعلاً في هذا الحراك التنموي الكبير.



وأضافت: «نحن في تعز، قلعة الثقافة والسياسة، نجدد العهد بأننا السند والأخ الوفي للمملكة قيادةً وشعباً، وأن صمودنا في وجه المشاريع الدخيلة هو جزء أصيل من صمود المنظومة العربية، ولن ترتضي تعز لنفسها إلا أن تكون جزءاً فاعلاً ومستقراً في محيطها العربي الأصيل».