حذرت وكالة «بلومبيرغ» من أن العملية العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران قد تدفع العالم نحو جولة جديدة من سباق التسلح النووي.



مناقشات علنية حول امتلاك أسلحة نووية



ووفقاً للوكالة، بدأت حكومات من شمال المحيط الأطلسي إلى غرب المحيط الهادي تناقش بشكل متزايد وعلانية الحاجة إلى امتلاك ترساناتها النووية الخاصة، في وقت شرعت بعض الدول التي كانت مكتفية سابقاً بالمظلة النووية الأمريكية، خصوصا بولندا وألمانيا، في الترحيب بنية فرنسا توسيع مظلتها النووية لتشمل القارة الأوروبية.



ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت الأسلحة النووية ضد المدنيين، تدرس حالياً إمكانية استئناف التجارب النووية.



من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للوكالة: «إن احتمال امتلاك أسلحة الدمار الشامل يُناقش علناً حتى في الدول التي تعهدت بعدم امتلاكها مطلقاً».



وأكد أن وجود المزيد من الأسلحة النووية في المزيد من الدول لن يجعل العالم مكانًاً أكثر أماناً، بل على العكس تماماً. وشدد على التمسك بمعايير عدم الانتشار النووي التي خدمت البشرية خير خدمة على مدى نصف القرن الماضي.



100 صاروخ باليستي عابر للقارات



وكانت مسودة تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) سلطت الضوء على طموحات الصين العسكرية المتزايدة، وكشفت أن بكين حمّلت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح، إلا أن الصين أكدت أنها تلتزم بإستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.



وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي سيسير عليه الأمر.



وقال إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا، لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت عليها رويترز أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.