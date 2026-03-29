وسط أنباء عن وصول 50000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد)، بالسيطرة على مضيق هرمز الذي تغلقه إيران.



وقال ترمب للقناة 14 الإسرائيلية: قادرون على السيطرة على مضيق هرمز ونعمل بالفعل على ذلك، موضحاً أن التنسيق بين بلاده وإسرائيل وثيق للغاية.



وأضاف ترمب: لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك، لافتاً إلى أن الضغوط على النظام في طهران بدأت تؤتي ثمارها.



وأشار إلى أن «إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق وهي تتوسل فعلاً، وأي طرف يتعرض للتدمير سيرغب بصفقة».



تزامنت تصريحات ترمب في الوقت الذي قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 150 طائرة مقاتلة هاجمت مواقع إنتاج الأسلحة بطهران خلال 24 ساعة.



وأضاف: نفذنا هجمات على مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية بطهران ومواقع لتطوير مكونات للصواريخ البالستية، موضحاً أن مقاتلاته ألقت بأكثر من 120 قنبلة على مواقع إنتاج الأسلحة في طهران.



وأشار إلى أنهم يواصلون قصف الصناعات العسكرية في طهران.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت إلى أن محطة خنداب النووية بإيران لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة، مؤكدة تعرضها لأضرار بالغة ولم تعد تعمل.



وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إن قصفاً استهدف منطقة آزادي غرب طهران.