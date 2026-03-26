أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الصعب التنبؤ بتداعيات حرب الشرق الأوسط.



وخلال حديثه لقادة الأعمال في موسكو، اليوم (الخميس)، قال بوتين إن الصراع يتسبب في أضرار كبيرة للوجستيات الدولية والإنتاج وسلاسل الإمداد، ويضع ضغوطاً شديدة على شركات الهيدروكربونات والمعادن والأسمدة. وأضاف «يجب أن تكون روسيا قوية وموحدة للصمود في وجه التحديات».



وكان الكرملين، وصف الحديث عن إرسال روسيا شحنة من المسيرات إلى إيران بأنه «أكاذيب»، تعليقاً على تقرير لصحيفة بريطانية بهذا الشأن.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رداً على سؤال لوكالة فرانس برس «ثمة العديد من الأكاذيب التي تنشرها وسائل الإعلام.. لا تعيروها أهمية».



ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز»، الأربعاء، عن مسؤولين أمنيين غربيين قولهم، إن موسكو تجهّز شحنة من المسيّرات لإرسالها إلى إيران، ويُتوقع أن يتم ذلك بنهاية مارس.



وأعلنت موسكو سابقاً أنها قدمت مساعدات إنسانية منذ بدء الصراع، قائلة الأسبوع الماضي إنها أرسلت أكثر من 13 طناً من الأدوية إلى إيران عبر أذربيجان وتخطط لمواصلة الشحنات.



وطلبت طهران من روسيا تزويدها بأنظمة دفاع جوي أكثر تقدماً، ووافقت في ديسمبر الماضي على صفقة تقضي بتسليم 500 منصة إطلاق محمولة من طراز فيربا، و2,500 صاروخ من طراز 9M336 على مدى ثلاث سنوات. لكن موسكو رفضت، وفقاً لمسؤولين غربيين حاليين وسابقين، الطلبات الإيرانية للحصول على منظومة S 400، وهي واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدماً لدى موسكو.