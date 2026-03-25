مصر ترسل 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان

أرسلت مصر مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان لتوفير الاحتياجات الأساسية والتخفيف من وطأة أزمة النزوح الداخلي التي وصلت إلى نحو المليون نازح من المواطنين اللبنانيين، وذلك على متن سفينة مساعدات وصلت بيروت مساء الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بلغت حملة سفينة المساعدات الإغاثية نحو 1000 طن، وشملت السلال الغذائية والبطاطين ومستلزمات الإيواء، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، وذلك لتمكين السلطات اللبنانية من التعامل مع التداعيات الصحية للأزمة الراهنة وسد العجز في القطاع الطبي اللبناني.



وتؤكد مصر موقفها الثابت الداعم للدولة اللبنانية على كافة الأصعدة، والرافض للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتوغل داخل الأراضي اللبنانية، بما يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، والتي تعد مساسا مرفوضا بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي هذا الإطار تجدد مصر دعمها الكامل لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، وتطالب بالوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.