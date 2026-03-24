فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أمريكا وإسرائيل شنتا هجوماً اليوم (الثلاثاء) على محيط منشأة بوشهر النووية في إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في إيران ولبنان وفقاً لخطة ثابتة بمعزل عن أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين خلال مؤتمر صحفي: «في ما يتعلق بهذا الاتفاق أو ذاك، فإننا نعمل حالياً وفقاً لخطة ثابتة»، مضيفاً: «نحن نتحرك، وسنواصل التحرك، لتعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية». وأشار إلى أن الضربات تتواصل في كل من إيران ولبنان.



جاء ذلك في الوقت الذي قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن السياسة الإسرائيلية المتبعة في لبنان واضحة.



وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبسط سيطرته على المنطقة الأمنية وصولاً إلى نهر الليطاني.



بدورها، نقلت إذاعة «إن بي آر» عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم: إن استكمال الأهداف الحربية في إيران يتطلب أسابيع أخرى من القتال، مؤكدين وجود صناعات وقدرات عسكرية إيرانية لا تزال قائمة ويسعون لمهاجمتها.



وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن مقذوفاً أصاب محيط محطة بوشهر النووية حوالى التاسعة مساء اليوم، ولم تذكر الهيئة في بيانها المقتضب تفاصيل إضافية عن طبيعة المقذوف أو حجم الأضرار في المنشأة الحيوية.