أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، أن بلجيكا قررت تخصيص خمسة ملايين يورو مساعدةً إنسانيةً عاجلةً للبنان، ستُقدَّم عبر صناديق الأمم المتحدة المعنية.

وقال الوزير اللبناني في منشور له عبر حسابه على منصة «إكس» إنه تلقى رسالة رسمية من نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، أبلغه فيها بقرار حكومة بلاده تقديم هذه المساهمة لدعم الجهود الإنسانية في لبنان، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها البلد.

وأضاف رجي أن الوزير البلجيكي أكد تكليف سفير بلجيكا في بيروت بالتواصل المباشر مع السلطات اللبنانية المدنية والعسكرية لتحديد الاحتياجات الفعلية على الأرض، على أن يرفع تقريراً مفصلاً إلى بروكسل يُمكّن الحكومة البلجيكية من تحديد أوجه الدعم الإضافي الممكنة ضمن إمكاناتها.

وجدد بريفو، حسب الرسالة، «تأكيد الدعم الكامل» من بلجيكا للشعب اللبناني ولحكومته في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة إنسانية حادة، إذ تجاوز عدد النازحين المليون شخص بسبب التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة في الجنوب والبقاع وبعض المناطق الأخرى، وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 3 ملايين شخص في لبنان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.

وتعاني البلاد أصلاً من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019، إضافة إلى آثار النزاعات الإقليمية التي أدت إلى نزوح جماعي وأضرار واسعة في البنية التحتية.

وكانت الحكومة اللبنانية، برئاسة الدكتور نواف سلام، قد أطلقت خطة استجابة وطنية لعام 2026 تطلب تمويلاً دولياً يقدر بـ1.62 مليار دولار لتلبية احتياجات 1.5 مليون شخص على الأقل.