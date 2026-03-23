نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها: إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن وجود محادثات بين الجانبين، «تأتي في إطار المساعي لخفض أسعار الطاقة، وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية».

مبادرات لخفض التصعيد



وأضافت: «نعم، توجد مبادرات من دول المنطقة لخفض التصعيد، وردّنا عليها جميعاً واضح: نحن لسنا الطرف الذي بدأ هذه الحرب، ويجب توجيه كل هذه المطالب إلى واشنطن».



ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن مصدر أمني «رفيع المستوى» قوله: إن ترمب تراجع عن تهديداته بمهاجمة البنى التحتية الحيوية بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية «ذات مصداقية وعملية»، ونفى وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.



وأضاف المصدر لوكالة «تسنيم» «منذ بداية الحرب وحتى اليوم، أرسل بعض الوسطاء رسائل إلى طهران، وكان الرد الواضح هو أننا سنستمر في الدفاع حتى الوصول إلى الردع الكامل». وأكد: «لم تكن هناك أي مفاوضات جارية ولن تكون».



ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير: «سنواصل الرد والدفاع عن البلاد»، واصفاً تصريحات ترمب بأنها «حرب نفسية». وقال المصدر: «لن يعود مضيق هرمز إلى ظروف ما قبل الحرب، بهذه الأساليب من الحرب النفسية، ولن يعود الهدوء إلى أسواق الطاقة».

وقف ماهجمة منشآت الطاقة



وكان الرئيس ترمب أعلن قبيل ساعات أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «جيدة ومثمرة» خلال اليومين الماضيين، ووجه وزارة الحرب بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، وذلك، قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها لإيران لفتح مضيق هرمز، فيما نفى إعلام إيراني وجود مفاوضات مع واشنطن.



وقال ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط».



وأضاف أنه «بناءً على طبيعة ونبرة هذه المحادثات المعمّقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهتُ وزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية».