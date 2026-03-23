فيما تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز بعد منتصف الليل، اعتبر مجلس الدفاع الإيراني في بيان له اليوم (الإثنين)، أن السبيل الوحيد للدول غير المشاركة في الحرب من أجل عبور مضيق هرمز هو التنسيق مع طهران.



قطع خطوط الاتصالات



ولوح المجلس بأن القوات الإيرانية ستقطع خطوط الاتصالات وتزرع ألغاماً بحرية إذا هوجمت سواحل البلاد أو جزرها الجنوبية، في إشارة غير مباشرة إلى ما نشر حول خطط أمريكية لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي في البلاد، للضغط على طهران لإعادة فتح الممر البحري أمام جميع السفن.



وشدد مجلس الدفاع الإيراني على أن القوات الإيرانية ملتزمة «بالرد بالمثل وبشكل فوري ومدمر» على أي هجوم على محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.



الحرس الثوري يهدد بالرد



وكان الحرس الثوري هدد في وقت سابق بالرد على أي هجمات على منشآت الطاقة في البلاد. وشدد على أنه «عازم على الرد على أي تهديد بنفس مستوى الردع الذي يمثله»، وفق قوله.



وخاطب القوات الأمريكية: «إذا قصفتم شبكة الكهرباء، سنقصف شبكات الكهرباء» في المنطقة. وأضاف أنه «في حال وقوع هجوم على محطات توليد الطاقة، سترد إيران باستهداف محطات توليد الطاقة الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأمريكية بالكهرباء في المنطقة».



تصاعد الضغط ويأس القادة



في المقابل، اعتبر قائد القوات المركزية الأمريكية «سنتكوم»، براد كوبر أن «تصرفات إيران تشير إلى تصاعد الضغط ويأس قيادتها». وأكد أن القوات الأمريكية نجحت في تقليل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ والمسيّرات.



واعتبر في مقابلة تلفزيونية أن الحملة ضد إيران تحقق أهدافها ومتقدمة في جدولها الزمني.



موسكو ترفض إغلاق هرمز



في غضون ذلك، حذرت روسيا والصين من توسع الحرب، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن بلاده لا تؤيد إغلاق مضيق هرمز، لكنها تعترف بحق إيران في الدفاع عن نفسها.



وقال رودينكو للصحفيين: «بطبيعة الحال، نحن ضد إغلاق مضيق هرمز، ولكن يجب النظر إلى مثل هذه الأمور في سياق الوضع في الشرق الأوسط برمته». وأكد «إيران مثل الدول الأخرى، لها الحق في الدفاع عن النفس، كما ترى ذلك مناسباً»، لافتا إلى أن «هذا لا يعني أننا نؤيد كل ما يحدث هناك».



وأمهل ترمب إيران، مساء السبت، 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز الحيوي الذي تمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً، فيما رد وزير الخارجية عباس عراقي عبر حسابه على «إكس» معلناً أن المضيق غير مغلق لكن سفن الشحن مترددة بسبب الحرب التي أشعلتها أمريكا وإسرائيل.