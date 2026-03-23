تحركت السلطات المصرية عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد أفراد الشرطة أثناء تلقيه رشوة، ما أثار مطالبات واسعة بمحاسبته.

قرار حاسم بإنهاء الخدمة

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ إجراءات حازمة بحق الشرطي، شملت إنهاء خدمته بشكل فوري.

وأوضح مصدر أمني أن الجهات المختصة قامت بفحص المقطع المتداول وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه، مؤكداً أنه أحد أفراد الشرطة، مضيفاً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه فوراً.

مخالفات جسيمة وراء القرار

وأشار إلى أن القرار جاء بعد ثبوت ارتكابه مخالفات سلوكية جسيمة تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور الشرطي في مقطع فيديو يطلب رشوة مقابل السماح لرياضي أسترالي بدخول البلاد برفقة معداته.

توثيق الحادثة يثير الغضب

وكان الرياضي قد نشر تفاصيل الحادثة عبر حساباته في مواقع التواصل، موثقاً حواراً دار بينه وبين الشرطي في منفذ طابا الحدودي بجنوب سيناء، تضمن تسليم مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات تتعلق بجواز سفره ومعداته، ما أثار موجة واسعة من الغضب.