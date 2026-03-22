هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، بتدمير إيران بالكامل إذا لم تستجب لمهلته التي حددها بـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز.



وقال ترمب للقناة الـ13 الإسرائيلية: «ستعرفون قريباً ما سيحدث بشأن الإنذار لمحطات الطاقة بإيران والنتيجة ستكون جيدة جداً»، مضيفاً: «سيكون هناك تدمير كامل لإيران وهذا سينجح بشكل ممتاز».



وأشار إلى أن إيران كانت سيئة جداً لمدة 47 عاماً والآن تنال العقاب الذي تستحقه.



وفيما يتعلق بموقف دول الناتو، قال ترمب: «دول الناتو لا تفعل شيئاً وهذا أمر مؤسف جداً».



وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، قد قال في وقت سابق، إن مخططين عسكريين يعكفون على وضع خطة لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفاً: أجريت عدة اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبحث تطورات الحرب الحالية في الشرق الأوسط.



بدوره، حذّر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم، من أن العالم يقف على مفترق طرق، موضحاً أن أي تصعيد في الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط قد يفجر أزمة طاقة عالمية.



وكتب سانشيز، على حسابه في «إكس»: «تطالب حكومة إسبانيا بفتح مضيق هرمز والحفاظ على جميع مواقع الطاقة في الشرق الأوسط، نحن نقف على مفترق طرق عالمي. وأي تصعيد إضافي قد يُفضي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد للبشرية جمعاء»، مشدداً على ضرورة ألا يتحمل العالم تبعات هذه الحرب.