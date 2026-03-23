أُعلن في الإمارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم، مع 7 صواريخ باليستية، و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها أنها تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 352 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1789 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين، وإصابة 161 من جنسيات مختلفة تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة الأمن، بما يضمن صون سيادة وأمن واستقرار البلاد ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.