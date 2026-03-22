نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأحد)، ما تداولته وسائل الإعلام الإيرانية عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-15، معلنة تنفيذ 8000 طلعة جوية منذ بدء الحرب على إيران.



وكانت إيران قد زعمت أن دفاعاتها الجوية أسقطت مقاتلة من طراز إف-15 في جنوب البلاد، وذلك بعد أيام من حديث مماثل عن استهداف مقاتلتي إف-35 وإف-16.



من جهة أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن مخططين عسكريين يعكفون على وضع خطة لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أنه أجرى عدة اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبحث تطورات الحرب الحالية في الشرق الأوسط.



وكان التلفزيون الإيراني نقل عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن مضيق هرمز مفتوح أمام سفن جميع الدول باستثناء من وصفهم بـ«المعتدين» على الأراضي الإيرانية.



وأضاف بزشكيان، الأحد: «محو إيران من الخارطة وهم»، مشدداً على أن التهديدات لا تزيد الشعب الإيراني إلا صلابة وتلاحماً.



وتابع: «سنرد على التهديدات المتهورة بحزم، ولكن في الميدان»، وذلك في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربات عسكرية لمحطات الطاقة في إيران، في حال لم تقم طهران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.



فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده باستهداف محطات الطاقة في إيران، فإنه سيغلق مضيق هرمز بالكامل، مبيناً أن «مضيق هرمز مغلق فقط أمام الأعداء والتحركات الضارة، ولم يتم إغلاقه بالكامل بعد، وهو تحت سيطرتنا وتتم حركة المرور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن أمننا ومصالحنا».