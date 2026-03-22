على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده ستمنع انتقال «حزب الله» وأسلحته إلى جنوب نهر الليطاني.



وأفاد في تصريحات، اليوم (الأحد)، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى الخطوط الأمامية لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية في الشمال. ولفت إلى أن «الجيش تلقى تعليمات بالتدمير الفوري لجميع الجسور فوق نهر الليطاني المستخدمة في أنشطة إرهابية»، وفق تعبيره.



وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت خلال الفترة الماضية جسور طيرفلسية الزرارية والقاسمية على نهر الليطاني، من أجل منع حزب الله من التحرك ونقل العتاد بين المناطق في الجنوب، وفق قولها.



وتوعّد كاتس بأن تدفع الدولة اللبنانية «ثمنا متزايدا» من الأضرار في البنى التحتية على خلفية تواصل الحرب مع حزب الله.



وطالت الحرب التي تفجرت بين إيران وإسرائيل وأمريكا، لبنان في الثاني من مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ ومسيرات من الجنوب نحو شمال إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.



وردت إسرائيل بغارات كثيفة وعنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق في قلب العاصمة علاوة على جنوب لبنان وشرقه، وتوغلت قواتها في مناطق جديدة بالجنوب.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن أكثر من 1000 شخص بينهم أطفال، وفق ما أعلنت السلطات اللبنانية. بينما سجّل أكثر من مليون أسماءهم على سجلات النازحين، يقيم أكثر من 130 ألف شخص منهم في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.