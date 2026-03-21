أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم (السبت)، أن بريطانيا لن تستخدم ⁠قاعدتيها في قبرص ‌في أي عمل هجومي خلال أزمة إيران، ​وذلك خلال اتصال ⁠هاتفي جرى بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ⁠والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.



وأفاد المتحدث، في بيان مكتوب: «أكد رئيس الوزراء البريطاني مجدداً، أن ​أمن جمهورية قبرص أمر أساسي لبريطانيا، ولهذه الغاية، تم اتخاذ قرار بتعزيز الوسائل التي ⁠تسهم في التدابير الوقائية المعمول ​بها ​بالفعل»، مضيفاً: «كما أكد رئيس الوزراء أن القاعدتين البريطانيتين في قبرص ‌لن تُستخدما في أي عمليات ​عسكرية هجومية».



وتسببت طائرة مسيّرة ⁠من طراز شاهد ​إيرانية الصنع في ⁠أضرار ‌طفيفة عندما اصطدمت بمرافق في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في جنوب قبرص في الثاني ‌من مارس، وتم اعتراض طائرتين أخريين لاحقاً، ولم تُسجل أي حوادث أمنية أخرى معروفة.



وتحتفظ ​بريطانيا بسيادتها على قاعدتين في الجزيرة منذ منحت مستعمرتها السابقة الاستقلال في 1960.



من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: نسعى إلى حل سريع واستقرار إقليمي وهذا ما يحتاجه الأمن البريطاني، موضحة أن ضربات إيران على دول الخليج متهورة واستهدفت الشحن والحلفاء ومصالح لنا بالمنطقة.



وأضافت: سنقدم الدعم الدفاعي ضد التهديدات الإيرانية المتهورة لكننا لا نشارك في أي عمل هجومي.