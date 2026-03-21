أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم (السبت)، أن بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها في قبرص في أي عمل هجومي خلال أزمة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
وأفاد المتحدث، في بيان مكتوب: «أكد رئيس الوزراء البريطاني مجدداً، أن أمن جمهورية قبرص أمر أساسي لبريطانيا، ولهذه الغاية، تم اتخاذ قرار بتعزيز الوسائل التي تسهم في التدابير الوقائية المعمول بها بالفعل»، مضيفاً: «كما أكد رئيس الوزراء أن القاعدتين البريطانيتين في قبرص لن تُستخدما في أي عمليات عسكرية هجومية».
وتسببت طائرة مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع في أضرار طفيفة عندما اصطدمت بمرافق في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في جنوب قبرص في الثاني من مارس، وتم اعتراض طائرتين أخريين لاحقاً، ولم تُسجل أي حوادث أمنية أخرى معروفة.
وتحتفظ بريطانيا بسيادتها على قاعدتين في الجزيرة منذ منحت مستعمرتها السابقة الاستقلال في 1960.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: نسعى إلى حل سريع واستقرار إقليمي وهذا ما يحتاجه الأمن البريطاني، موضحة أن ضربات إيران على دول الخليج متهورة واستهدفت الشحن والحلفاء ومصالح لنا بالمنطقة.
وأضافت: سنقدم الدعم الدفاعي ضد التهديدات الإيرانية المتهورة لكننا لا نشارك في أي عمل هجومي.