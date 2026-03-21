أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل شنتا هجوما على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اليوم السبت.



وأضافت الوكالة أن مركز نظام السلامة النووية في البلاد أجرى تحقيقات فنية وخبراتية حول احتمالية انتشار التلوث الإشعاعي في محيط المنشأة.



وذكرت أنه بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب للمواد المشعة في هذا المجمع، ولا يوجد أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة به«.



وأُعلن عن منشأة نطنز لأول مرة عام 2002 ضمن البرنامج النووي الإيراني، وأصبحت لاحقا في صلب المفاوضات الدولية بشأن الاتفاق النووي.



وتضم المنشأة قاعات تخصيب تحت الأرض، صُممت لتحصينها ضد الهجمات الجوية، إضافة إلى منشآت فوق الأرض. وتُستخدم»نطنز«لتشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي، بما فيها نماذج متقدمة مثل IR-6.



وفي 22 يونيو 2025، شنت الولايات المتحدة ضربات واسعة على إيران ضمن عملية سُمّيت "Midnight Hammer".



واستهدفت العملية حينها 3 مواقع نووية رئيسية، هي: نطنز، وفوردو وأصفهان.



وأفاد إعلام إيراني بسماع دوي انفجارات في شارع بيروزي بطهران، وتفعيل الدفاعات الجويةعلى إثرها، بعد قليل من إعلان الجيش الإسرائيلي شن ضربات على العاصمة الإيرانية. وتصاعدت أعمدة الدخان في طهران بعد القصف، وسط تقارير إيرانية عن انفجار قرب مقر الأركان العامة للقوات الجوية في طهران.



وأكد إعلام إيراني تعرض مواقع في بندر عباس لضربات جوية ما تسبب في 6 انفجارات على الأقل، وأشار إلى استهداف ميناء بندر عباس والقاعدة البحرية ومصنع للأسلحة البحرية في الميناء. ولفت إلى انفجارات قوية في دزفول بالأهواز جنوب غربي البلاد.



وتعاملت الدفاعات الإسرائيلية مع صواريخ أطلقت من إيران تجاه وسط إسرائيل وجنوبها. وأكدت مصادر سقوط شظايا للصواريخ وسط إسرائيل، في منطقتي غوش دان وريشون لتسيون بتل أبيب. وتحدث إعلام إسرائيلي عن تضرر مبانٍ في ريشون لتسيون جراء شظايا صاروخ عنقودي.



وتتعرض العاصمة الإيرانية لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك ضد إيران في 28 فبراير والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.



وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف دول الخليج.