حذر مسؤولون لبنانيون سابقون من توريط لبنان في حروب أخرى. وتداعى الرؤساء السابقون، أمين الجميل ، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام إلى اجتماع في منطقة بكفيا، اليوم (الثلاثاء).



وشدد المجتمعون على أن توريط لبنان في هذه الحرب يشكل إقحاماً له في أتون مواجهة مدمرة لا قدرة له على تحملها، مؤكدين أنه تصرف لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه، كونه يعرّض الوجود الوطني والإجماع اللبناني للخطر.



ودعا الرؤساء ورؤساء الحكومات السابقون، إلى ضرورة المسارعة والتصدي له من خلال موقف وطني لبناني جامع، بعيداً عن الخطاب التحريضي والاتهامي والتخويني، والعمل معاً بما يحقق الإنقاذ المنشود للبنان الوطن وللبنانيين، مستنكرين بالمقابل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، خصوصا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة.



وأكد المجتمعون أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ لبنان وحماية تماسكه الوطني وعيشه المشترك، واستعادة دولته الحرة، السيدة والمستقلة والقادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لتكون الحامية والجامعة لجميع مؤسساته ومرافقه الوطنية، خصوصاً الجيش اللبناني، لتمكينه من تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك كله استناداً إلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.



وشددوا على حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة، مع تأييد مواقف الحكومة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار، ودعم مبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.



وأعرب الرؤساء عن دعمهم لجهود الحكومة في مساعدة النازحين والصامدين، منوهين بزيارة القاصد الرسولي ممثل البابا لاون الرابع عشر، ودعوا إلى عقد مؤتمر عربي دولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.