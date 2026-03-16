كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم (الإثنين)، إيقاف 4 من عناصر حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر قضائي لبناني قوله، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان ادعى على 4 عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة، وذلك على خلفية قرار السلطات حظر نشاطات الحزب العسكرية بعد إطلاقه صواريخ على إسرائيل تسببت باندلاع الحرب.



وأوضح المصدر أن القاضي كلود غانم ادعى على 4 عناصر من حزب الله، أُوقف اثنان منهم خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضُبط الآخران بحوزتهما أسلحة حربية غير مرخّصة، مبيناً أن غانم أحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان.



وأشار المصدر إلى أن غانم طلب استجواب المتهمين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.



بالمقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن النازحين في لبنان جراء الحرب مع حزب الله لن تتاح لهم العودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال إسرائيل المحاذي للحدود، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع المناطق الحدودية جنوب لبنان، كما تعامل مع قطاع غزة.



ولفت إلى «أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية في المدن الحدودية في لبنان، تماماً كما تم مع حماس في رفح وبيت حانون والأنفاق في غزة».