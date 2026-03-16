‏جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع يستهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، وإرساء قواعد الإدارة الرشيدة، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الإصلاح الإداري والوظيفي يمثل أولوية رئيسية للحكومة، من خلال معالجة الاختلالات المتراكمة في الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ معايير النزاهة والكفاءة في العمل العام بما يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة ويعزز ثقة المواطنين بها.

▪️الثقافة وتشكيل الهوية الوطنية

وشدد خلال حديثه في أمسية رمضانية مع رواد منتديات ثقافية وفكرية في عدن على أهمية دور الثقافة في تشكيل الهوية الوطنية وصيانتها، باعتبارها أحد أعمدة الوعي المجتمعي ورافعة حقيقية لقيم الحوار والتنوير، وما تضطلع به هذه المؤسسات الثقافية من إسهام مؤثر في إثراء الحياة الثقافية والفكرية، وتعزيز قيم التعايش والانفتاح.

▪️قوة داعمة لمسار الإصلاحات

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة تنظر إلى المنتديات الثقافية في عدن باعتبارها فضاءات حيوية لإنتاج الأفكار وإحياء النقاش العام المسؤول، مؤكداً أن هذه المساحات الفكرية تشكل قوة ناعمة داعمة لمسار الإصلاح والاستقرار، وتسهم في صيانة الهوية الثقافية للمدينة وتعزيز دورها الريادي في الحياة الوطنية.

▪️دور ريادي لعدن

‏‎ولفت إلى أن عدن ظلت عبر تاريخها مدينة للفكرة الحرة ومنارة للثقافة والإبداع، وحاضنة للنخب والرموز الفكرية والكفاءات المؤثرة التي أسهمت في تشكيل الوعي المجتمعي.

‏وأعرب عن تقديره للدور الذي يضطلع به رواد المنتديات الثقافية في عدن، مؤكداً أن استمرار هذا الحراك الفكري والثقافي يعكس حيوية المدينة وعمقها الحضاري، ويشكل رافعة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار وبناء المستقبل.

▪️نقاش مفتوح

وتأتي الأمسية الرمضانية ضمن فعاليات ولقاءات مكثفة يجريها رئيس الوزراء مع النخب ومختلف فئات المجتمع. وجرى ‏خلال الأمسية نقاش مفتوح حول القضايا والتحديات الراهنة، والدور المنتظر من النخب الثقافية في هذه المرحلة الدقيقة، بما يعزز الوعي العام ويسهم في إسناد مشروع إصلاح مؤسسات الدولة وقيم الحوار والتعايش والتسامح والانفتاح التي عُرفت بها المدينة.