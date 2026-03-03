قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن «الإيرانيين خسروا دفاعهم الجوي وقواتهم الجوية وبحريتهم وقادتهم ثم أرادوا التفاوض، فقلت فات الأوان»، في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل عملياتهما العسكرية ضد إيران.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «دفاعهم الجوي، وقواتهم الجوية، وبحريتهم، وقيادتهم انتهت.. إنهم يريدون التحدث. قلت: فات الأوان».



وكان الرئيس ترمب، الذي قرر شن غارات جوية على إيران بالتنسيق مع إسرائيل، السبت، قد توقع في البداية أن تستمر الحرب من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه سعى لاحقاً إلى تقديم مبررات لحرب واسعة النطاق مفتوحة النهاية.



وأشار ترمب إلى سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية -وهو ما تنفيه طهران- كأحد مبررات الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، الذي أسفر عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع عبر الشرق الأوسط.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، السبت، وشنّت قوات البلدين ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية وعدداً من أبرز قادة البلاد، وفي المقابل قصفت إيران عدداً من دول المنطقة بالصواريخ والمسيّرات.



واعتبر ترمب أن العلاقة التاريخية بين بلاده وبريطانيا «لم تعد كما كانت».



وبعد رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السماح للولايات المتحدة باستخدام القاعدتين البريطانيتين في قبرص بالحرب مع إيران، قال ترمب لصحيفة «ذي صن» البريطانية: «كانت هذه العلاقة الأقوى. والآن لدينا علاقات قوية مع بلدان أخرى في أوروبا».



وأكد أن ستارمر «لم يكن متعاوناً»، مضيفاً: «لم أتخيّل قط بأن أرى ذلك يحصل. لم أتصور بأن تتصرف بريطانيا هكذا. نحن نحب بريطانيا».



وأردف في المقابلة التي جرت عبر الهاتف من البيت الأبيض مساء أمس (الإثنين): «إنه عالم مختلف في الحقيقة. إنها علاقة مختلفة كثيراً عن تلك التي كانت تربطنا ببلدكم في السابق».