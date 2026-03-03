أعلنت شركة الفطيم BYD السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الوفاق لحلول النقل «يلو» (YELO)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير حلول التنقل الحديثة والمستدامة في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن مذكرة التفاهم على دمج مركبات BYD إلى أسطول يلو، إلى جانب العمل المشترك على إطلاق مبادرات تجريبية تسهم في دعم وتسريع تبنّي حلول التنقل الكهربائي، بما يواكب التحول المتنامي نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل بالمملكة.
وقع الاتفاقية جيروم سايقوت، المدير التنفيذي للفطيم BYD السعودية، ومثّل شركة الوفاق لحلول النقل «يلو» الرئيس التنفيذي حمد الحميّد، حيث تشمل مجالات التعاون اختبار وتشغيل أساطيل المركبات الهجينة، وتبادل الخبرات التقنية والتسويقية، إضافة إلى استكشاف فرص شراكة مستقبلية تتماشى مع طموحات المملكة طويلة المدى في مجال التنقل المستدام.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جيروم سايقوت: تستند شراكتنا مع يلو إلى فلسفة مشتركة تتجاوز الإطار التجاري، وتتمحور حول الارتقاء بتجربة التنقل.
في الفطيم BYD السعودية، نعيد تعريف مفهوم الحركة من خلال مركبات الطاقة الجديدة التي تجمع بين الأداء الهادئ، والابتكار الذكي، والفخامة العصرية.
وتشير هذه الشراكة إلى التزامنا الراسخ بتقديم حلول تنقل مستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتلبي تطلعات عملائنا عبر دمج التقنيات الصديقة للبيئة بأعلى معايير الرفاهية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل «يلو» حمد الحميّد أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتقديم تجربة تنقل عصرية تجمع بين الرفاهية والمسؤولية البيئية، وذلك من خلال إدخال حلول تنقل مبتكرة ترتقي بتجربة العميل مع «يلو»، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في بناء منظومة تنقل أكثر استدامة وذكاءً في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف بأن الاستراتيجية الرئيسية لـ«يلو» تقوم على إتاحة خيارات متنوعة أمام عملائها بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم في «يلو».
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام شركة الفطيم BYD السعودية وشركة الوفاق لحلول النقل (يلو) بدعم التحول نحو المركبات الهجينة، وتعزيز تجربة العملاء، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال شراكات استراتيجية مع رواد القطاع.
Al-Futtaim BYD Saudi Arabia announced the signing of a memorandum of understanding with Al-Wefaq Transport Solutions "Yelo" (YELO), in a strategic move aimed at enhancing cooperation in developing modern and sustainable mobility solutions in the Kingdom of Saudi Arabia.
The memorandum of understanding includes integrating BYD vehicles into the Yelo fleet, along with joint efforts to launch pilot initiatives that contribute to supporting and accelerating the adoption of electric mobility solutions, in line with the growing transition towards a more sustainable future in the transportation sector in the Kingdom.
The agreement was signed by Jerome Saigot, the CEO of Al-Futtaim BYD Saudi Arabia, and represented by the CEO of Al-Wefaq Transport Solutions "Yelo," Hamad Al-Humaid. The areas of cooperation include testing and operating hybrid vehicle fleets, exchanging technical and marketing expertise, in addition to exploring future partnership opportunities that align with the Kingdom's long-term ambitions in sustainable mobility.
Commenting on this partnership, Jerome Saigot said: "Our partnership with Yelo is based on a shared philosophy that transcends the commercial framework and focuses on enhancing the mobility experience."
At Al-Futtaim BYD Saudi Arabia, we are redefining the concept of movement through new energy vehicles that combine quiet performance, smart innovation, and modern luxury.
This partnership reflects our strong commitment to providing sustainable mobility solutions that align with Saudi Vision 2030 and meet our customers' aspirations by integrating environmentally friendly technologies with the highest standards of luxury.
For his part, the CEO of Al-Wefaq Transport Solutions "Yelo," Hamad Al-Humaid, confirmed that this partnership reflects their commitment to providing a modern mobility experience that combines luxury and environmental responsibility, through the introduction of innovative mobility solutions that enhance the customer experience with "Yelo," and support the objectives of Saudi Vision 2030, contributing to building a more sustainable and intelligent mobility ecosystem across various regions of the Kingdom.
He added that Yelo's main strategy is based on providing diverse options for its customers to meet their needs and aspirations in "Yelo."
This step reaffirms the commitment of Al-Futtaim BYD Saudi Arabia and Al-Wefaq Transport Solutions (Yelo) to support the transition towards hybrid vehicles, enhance customer experiences, and actively contribute to achieving sustainability goals through strategic partnerships with industry leaders.