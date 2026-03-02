فيما تتواصل الحرب لليوم الثالث على التوالي، أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الإثنين) ضرب أكثر من 1250 هدفاً في إيران منذ بدء العملية العسكرية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن النظام الإيراني لم يعد يمتلك أي سفن في خليج عُمان بعد أن كان لديه 11 سفينة قبل يومين، موضحاً أن حرية الملاحة البحرية ستظل محل حماية من قبل القوات الأمريكية.



وأضافت، في بيان، أن «النظام الإيراني هاجم حركة الملاحة الدولية في خليج عُمان لعقود، وتلك الأيام انتهت».



وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن حرية الملاحة البحرية شكّلت أساس الازدهار الاقتصادي الأمريكي والعالمي لأكثر من 80 عاماً، مشددة على أن القوات الأمريكية ستواصل الدفاع عنها.



وأكد الجيش الأمريكي لشبكة «أي بي سي نيوز»، إصابة 18 جندياً بجروح خطيرة خلال العملية ضد إيران، بالمقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف السفن في مضيق هرمز، مؤكداً إغلاقه للمضيق.



وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، إن إيران أغلقت مضيق هرمز، مهدداً بإحراق أي سفينة تحاول العبور منه.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أمس أنه استهدف بالصواريخ 3 ناقلات نفط تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا في الخليج العربي ومضيق هرمز، موضحاً أن الناقلات الثلاث تحترق.



من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نحو 600 موقع للبنية التحتية التابعة للنظام الإيراني، مستخدماً 2500 وحدة ذخيرة، بعد تنفيذ ما لا يقل عن 1000 طلعة جوية قتالية في سماء إيران حتى الآن.



وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه أجرى عملية تحضيرية للعمليات العسكرية على مدار عدة أشهر، وجرى التنسيق مع الجيش الأمريكي، إلى جانب استعدادات مكثفة للتطورات على الجبهات المتعددة، وشمل ذلك رفع مستوى الجاهزية الدفاعية والهجومية، مشيراً إلى أنه استدعى حوالى 110 آلاف من جنود الاحتياط.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجو استهدف حتى الآن أكثر من 600 موقع للبنية التحتية للنظام الإيراني، بما في ذلك أكثر من 20 هدفاً لقادة عسكريين إيرانيين، وأكثر من 150 صاروخاً باليستياً، وأكثر من 200 منظومة دفاع جوي إيرانية، مبيناً أنه نفذ أيضاً على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية عمليات على جبهات متعددة.



وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 30 موقعاً قال إنها تشكل بنية تحتية لجماعة حزب الله في لبنان، موضحاً أنه نفذ سلسلة من الغارات على مراكز قيادة تابعة لجهاز الأمن الداخلي ووزارة الاستخبارات في قلب طهران.



وأشار إلى أن سلاح الجو استهدف مقرات وقواعد ومراكز قيادة إقليمية تابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة للنظام الإيراني، كما قصف أكثر من 10 مقرات تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية.