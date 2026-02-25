وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الأربعاء)، إلى جنيف، على رأس وفد سياسي وتقني للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الخارجية قولها إن الوفد الإيراني سوف يلتقي الليلة في جنيف وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، لمناقشة رفع العقوبات والملف النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة لكلا الخيارين الحرب أو السلام، مضيفاً: يمكننا التوصل إلى اتفاق أو صفقة استناداً إلى تفاهمات الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عراقجي سلم وزير خارجية عُمان مقترح إيران للاتفاق النووي.

من جهته، قال ⁠نائب ‌الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس، ​إن الرئيس ⁠دونالد ترمب لا ⁠يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، ​وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون ⁠هذا الأمر ​على محمل ​الجد في مفاوضاتهم غداً (الخميس) مبيناً في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن «الرئيس كان واضحاً تماماً في القول إنه ‌لا يُمكن لإيران أن تملك ​سلاحاً نووياً، وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسياً».

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد قال في اجتماع ⁠، إن الإدارة الأمريكية تطالب بأن ​يظل أي اتفاق نووي مع إيران سارياً إلى أجل ⁠غير مسمى.