أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ملفات ثنائية وإقليمية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمير فيصل بن فرحان، استعرض التنسيق المشترك لاستقرار المنطقة مع روبيو.