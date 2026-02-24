أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ملفات ثنائية وإقليمية.
وأكدت الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمير فيصل بن فرحان، استعرض التنسيق المشترك لاستقرار المنطقة مع روبيو.
The U.S. Department of State announced that Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan discussed bilateral and regional issues with his American counterpart Marco Rubio.
The U.S. State Department confirmed today (Tuesday) that Prince Faisal bin Farhan reviewed the joint coordination for regional stability with Rubio.