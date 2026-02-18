مدير كهرباء عدن لـ«عكاظ»: الدعم السعودي أنقذ عدن من الظلام.. وسجلنا أعلى معدل تشغيل منذ سنوات

​ثمّن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، سالم الوليدي، الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في استعادة شريان الحياة في عدن ومساندة الشعب اليمني.



وأكد الوليدي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن منحة الوقود السعودية التي دشنت عملياتها الشهر الماضي، أحدثت نقلة نوعية واستقراراً غير مسبوق في منظومة التيار الكهربائي.



​استقرار تاريخي



​وكشف الوليدي، عن نجاح المؤسسة في إعادة محطات التوليد كافة إلى الخدمة والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد توقف قسري دام قرابة أربعة أشهر نتيجة نفاد الوقود، مشيراً إلى أن العاصمة عدن تعيش اليوم واقعاً خدمياً مغايراً، بعد أن قفزت ساعات التشغيل لتصل إلى 23 ساعة يومياً، مقابل ساعة انطفاء واحدة فقط؛ وهو معدل قياسي لم تشهده المدينة منذ سنوات طويلة، واصفاً هذا التحسن بـ«غير المسبوق».



​عطاء بلا حدود



​وقال الوليدي: «نستقبل شهر رمضان المبارك بكهرباء مستقرة بفضل الله أولاً، ثم بفضل وقفات مملكة الخير والعطاء التي لم تدخر جهداً في إغاثة الشعب اليمني، عبر ذراعها التنموية «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وبجهود حثيثة ومتابعة مستمرة يقودها المشرف العام على البرنامج، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، الذي يبرهن يوماً بعد آخر عمق الروابط الأخوية والمصير المشترك».



​خلية نحل ميدانية



​وأشاد مدير عام كهرباء عدن بالجهود الميدانية الدؤوبة التي يبذلها ممثل المملكة والتحالف في اليمن المستشار فلاح الشهراني، مؤكداً أنه يعمل مع الفرق الفنية كـ«خلية نحل» وعلى مدار الساعة، لضمان تدفق الوقود بشكل سلس ومنتظم إلى المحطات كافة، وتذليل العقبات اللوجستية كافة لضمان استمرار الخدمة للمواطنين.



​واختتم الوليدي بالتأكيد على أن هذا الدعم السخي ليس بمستغرب على قيادة المملكة، التي كانت ولا تزال السند المتين لليمن في مختلف الظروف والمراحل، مشدداً على أن هذه المنحة هي «طوق النجاة» الذي أنقذ الخدمة من الانهيار وأعاد الحياة للشوارع والمنازل في عدن.