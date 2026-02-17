شدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة؛ ومحاسبة من سيغالي في الأسعار، مشدداً على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات، خصوصاً بالنسبة للحوم البيضاء، وبما يحقق استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم (الثلاثاء)، وافق السيسي على إطلاق مشروع «كاري أونCarry On» كمشروع قومي، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية، كما وجّه باستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة توفير السلع وانتظام عملها بكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واطلع السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، خصوصاً ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إذ أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن معارض «أهلاً رمضان» تقدم تخفيضات تراوح بين 15 و25% على مختلف السلع الغذائية، فضلاً عن تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتون وحقيبة رمضانية.

وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات منظومة الأمن الغذائي، إذ اطّلع السيسي على موقف المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على إثر الأحداث الإقليمية، ومجالات التحول الرقمي في منظومة الأمن الغذائي.

ووجّه الرئيس المصري بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الإستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الاجتماع تناول كذلك تطور آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما تمت مناقشة التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، إذ أكد أهمية الإسراع في تفعيل البورصة السلعية، واستخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الإستراتيجية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، كما تم التأكيد على ضرورة وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي.