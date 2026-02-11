أصدر رئيس مجلس القيادة الرئيسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الأربعاء) عدداً من القرارات والتعيينات، بينها ترقية وزير الدفاع طاهر علي عيضة العُقيلي إلى رتبة فريق.



وأصدر العليمي مرسوماً قضى بتعيين جمعان سالمين علي بارباع وكيلاً لشؤون الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، كما عين العميد فهد سالم عيسى سالم بامؤمن قائداً للمنطقة العسكرية الأولى ويرقى إلى رتبة لواء، والعميد عامر عبدالله عبدالله محمد بن حطيان رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، والعميد محمد عمر عوض صالح علي بن غانم رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى.



وفي ما يتعلق بالجانب الصحي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإنشاء مركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز، وحدد إدارة المركز، وموارده ونظامه المالي، كما أصدر قراراً بشأن إنشاء صندوق الصحة، تأسيساً على جهود المملكة العربية السعودية، واستناداً إلى الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن إنشاء صندوق لدعم استدامة تشغيل المرافق الصحية، وبناء قدرات وزارة ⁧‫الصحة‬⁩، وتعزيز التعاون مع الجهات النظيرة في المملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩.



ويهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة في تحسين كفاءة القطاع الصحي، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والارتقاء بجودة خدماته.



وسيتولى الصندوق حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الصحية وتطوير كفاءة القطاع الصحي، من خلال تنفيذ المهمات والاختصاصات المتعلقة بتقديم تمويلات لتشغيل المنشآت الصحية العامة، وفقاً لخطط ومعايير تضمن تقديم خدمات مستدامة وبجودة عالية، إضافة إلى تمويل تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لبناء قدرات المنشآت الصحية العامة، وبما يسهم في تعزيز حوكمتها ورفع كفاءتها، وكذا جذب التمويلات من خلال تحفيز القطاعات العام والخاص والدولي للمساهمة في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته.



وسيتولى الصندوق عقد شراكات مع القطاع الخاص بهدف تمويل برامج صحية تسهم في توفير خدمات صحية مناسبة للمواطنين، والعمل على تمويل المبادرات والمشاريع التي تعنى بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأوبئة.