كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، البند الذي لا يزال يعرقل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات، مؤكداً أن منطقة دونيتسك ​هي البند المتبقي الذي لا ‌يزال يحتاج إلى تقريب وجهات النظر خلال المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.



وقال روبيو خلال إفادة أمام الكونغرس: الضمانات الأمنية المطروحة لأوكرانيا تتضمن نشر عدد محدود من قوات أوروبية إلى جانب «الغطاء الأمريكي»، موضحاً أن المحادثات التي تقودها بلاده صعبة للغاية.

روبيو متحدثاً لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (إ ب أ)

وأضاف: النقاش الدائر بشأن «الضمانات الأمنية، ولا سيما في حالة أوكرانيا، ينتهي عملياً إلى أن الضمانة الحقيقية هي الدعم الأمريكي»، موضحاً أن نشر عدد محدود من القوات الأوروبية، خصوصاً الفرنسية والبريطانية، في أوكرانيا بعد الحرب يبقى غير ذي جدوى من دون هذا الدعم.



وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحتاج بالتأكيد إلى إعادة تصور، ليس بشأن الغاية منه، بل من حيث القدرات، مبيناً أن ضعف استثمارات الحلفاء في قدراتهم الدفاعية خلال العقود الماضية، يفرض واقعاً لا يمكن تجاهله.



وأعرب روبيو عن أمله في أن يكون هذا الوضع قد بدأ يتغير بالفعل في بعض الدول، موضحاً أن بلاده لا يمكنها استخدام الجنود أنفسهم ولا السفن نفسها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في آن واحد.



وذكر أن أمريكا مضطرة إلى إجراء خيارات وتعديلات مهما توسعت قدراتها العسكرية.

روبيو يدلي بشهادته أمام جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (إ ب أ)

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن محادثات السلام الثلاثية بين روسيا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة ستُستأنف (الأحد)، واصفاً المفاوضات بأنها معقدة وتُجرى على مستوى الخبراء.