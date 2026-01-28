هجوم بسائل مجهول على النائبة الأمريكية إلهان عمر في مينيابوليس

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل رشّ النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر بسائل كريه الرائحة، خلال اجتماع جماهيري عُقد، مساء أمس الثلاثاء في مدينة مينيابوليس، وذلك أثناء إلقائها كلمة تنتقد فيها سياسات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية مينيسوتا.

هجوم على إلهان عمر

وأكدت تقارير صحفية وشهود عيان لوكالة رويترز، أن إلهان عمر لم تُصب بأذى، مشيرين إلى أن أحد عناصر الأمن تدخّل على الفور وطرح المهاجم أرضًا، قبل أن تتم السيطرة عليه، وهو ما وثّقته مقاطع فيديو من داخل القاعة.

القبض على المهاجم

وقالت الشرطة إن الرجل أُلقي القبض عليه بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.

وخلال كلمتها، كانت عمر تنتقد وكالة الهجرة والجمارك ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، مطالبةً باستقالتها عقب مقتل مواطنين أمريكيين في مينيابوليس أخيرا، خلال حملة مشددة لإنفاذ قوانين الهجرة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت عمر وسط تصفيق الحضور: «لا يمكن إصلاح وكالة الهجرة، ولا يمكن إعادة تأهيلها، يجب إلغاء ICE نهائيًا، وعلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الاستقالة أو مواجهة العزل».

وبعد لحظات، تقدم رجل كان يجلس في الصفوف الأمامية نحو المنصة، ورشّ عمر بسائل داخل أداة وصفتها الشرطة بأنها «حقنة»، وهو يهتف مطالبًا إياها بالاستقالة.

وأظهرت مشاهد مصورة النائبة الديمقراطية وهي تتقدم بخطوات ثابتة نحو المهاجم ويدها مرفوعة، قبل أن يتم شلّ حركته من قبل الأمن.

وعقب توقف قصير، عادت عمر لاستكمال كلمتها، رافضة نصائح مساعديها بضرورة تلقي رعاية طبية، مؤكدة أنها بخير وتحتاج فقط إلى منديل، وأصدر مكتبها لاحقًا بيانًا أكد فيه أنها لم تتعرض لأي إصابات.

سائل مجهول

وأفادت شرطة مينيابوليس بأن خبراء الأدلة الجنائية باشروا جمع العينات من موقع الحادثة، وقال شاهد إن السائل كانت له رائحة تشبه الأمونيا، وتسبب في تهيّج خفيف بالحلق.

وخاطبت عمر الحضور قائلة: «تعلمت منذ صغري ألا أستسلم للتهديدات، عليك أن تنظر إليها في وجهها وتبقى ثابتًا».

إلهان عمر وترمب

وتُعد إلهان عمر من أبرز أهداف الهجمات السياسية اللفظية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي هاجمها مرارًا في تصريحاته ومنشوراته، ووجّه انتقادات إلى أصولها الصومالية.

وكان ترمب قد قال خلال اجتماع وزاري في ديسمبر الماضي: «إلهان عمر قمامة، هي وأصدقاؤها قمامة».

وتبلغ عمر من العمر 43 عامًا، وقد قدمت إلى الولايات المتحدة لاجئة وهي في الثانية عشرة من عمرها، وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي أن عدد قضايا التهديدات ضد أعضاء الكونغرس ارتفع في عام 2025 للعام الثالث على التوالي، مسجلًا زيادة تقارب 58% مقارنة بعام 2024، حيث تم التحقيق في نحو 14,938 حالة تهديد أو سلوك عدائي.