وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، ⁠اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا بـ«جيد جداً».


وأكد ترمب أن رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ⁠هي ‌أن«الحرب ⁠في أوكرانيا يجب أن تنتهي»، وذلك عقب اجتماع مع زيلينسكي، قال البيت الأبيض إنه استمر نحو ساعة تقريباً.


بدوره، أوضح الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت شبه جاهزة، وذلك في كلمة ألقاها بدافوس بعد لقائه نظيره الأمريكي ترمب.


وقال زيلينسكي: «لقد التقينا الرئيس ترمب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي، الأمر ليس بسيطاً، الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة».


وأوضح زيلينسكي أن الحوار مع ترمب لم يكن سهلاً، مشيداً بالاجتماع.


ولفت إلى أن أوروبا مجزأة وتبدو ضائعة في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها الرئيس الأمريكي ترمب، قائلاً: «بدلاً من أن تصبح قوة عالمية فعلياً، تبقى أوروبا تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة الحجم».


وأضاف الرئيس الأوكراني: «تبدو أوروبا ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأمريكي بالتغيير».


ومن المتوقع أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وكوشنر صهر ترمب إلى موسكو اليوم لعقد لقاءات مع الجانب الروسي ومناقشة المقترحات الجديدة.