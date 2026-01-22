وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا بـ«جيد جداً».
وأكد ترمب أن رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أن«الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي»، وذلك عقب اجتماع مع زيلينسكي، قال البيت الأبيض إنه استمر نحو ساعة تقريباً.
بدوره، أوضح الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت شبه جاهزة، وذلك في كلمة ألقاها بدافوس بعد لقائه نظيره الأمريكي ترمب.
وقال زيلينسكي: «لقد التقينا الرئيس ترمب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي، الأمر ليس بسيطاً، الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة».
وأوضح زيلينسكي أن الحوار مع ترمب لم يكن سهلاً، مشيداً بالاجتماع.
ولفت إلى أن أوروبا مجزأة وتبدو ضائعة في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها الرئيس الأمريكي ترمب، قائلاً: «بدلاً من أن تصبح قوة عالمية فعلياً، تبقى أوروبا تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة الحجم».
وأضاف الرئيس الأوكراني: «تبدو أوروبا ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأمريكي بالتغيير».
ومن المتوقع أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وكوشنر صهر ترمب إلى موسكو اليوم لعقد لقاءات مع الجانب الروسي ومناقشة المقترحات الجديدة.
U.S. President Donald Trump described his meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Davos, Switzerland today (Thursday) as "very good."
Trump confirmed that his message to Russian President Vladimir Putin is that "the war in Ukraine must end," following a meeting with Zelensky that the White House said lasted about an hour.
For his part, Ukrainian President Zelensky clarified that the documents being prepared with Washington aimed at ending the war with Russia are nearly ready, in a speech he delivered in Davos after meeting with his American counterpart Trump.
Zelensky said: "We met with President Trump, and our teams are working almost daily; it is not simple, the documents aimed at ending this war are nearly ready."
Zelensky explained that the dialogue with Trump was not easy, praising the meeting.
He pointed out that Europe is fragmented and seems lost in the face of the challenges posed by U.S. President Trump, saying: "Instead of becoming a truly global power, Europe remains a beautiful but fragmented collection of small and medium-sized powers."
The Ukrainian president added: "Europe seems lost in trying to convince the U.S. president to change."
U.S. envoys Steve Witkoff and Trump's son-in-law Jared Kushner are expected to head to Moscow today for meetings with the Russian side to discuss new proposals.