أطلقت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم «داعش» من شمال شرق سورية إلى العراق، للمساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة.

وبدأت عملية النقل بنجاح، إذ نقلت القوات الأمريكية 150 معتقلاً من تنظيم «داعش» كانوا محتجزين في أحد مرافق الاحتجاز في الحسكة بسورية، إلى موقع آمن في العراق.

ومن المتوقع نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من «داعش» من سورية إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية.

من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: «نحن ننسق بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الحكومة العراقية، ونقدر دورهم الكبير في ضمان الهزيمة النهائية لداعش».

وتابع: «تسهيل نقل معتقلي داعش بشكل منظم وآمن أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة والأمن الإقليمي».