أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية («نوراد») أن طائرات عسكرية ستصل إلى غرينلاند للمشاركة في «نشاطات مقررة منذ زمن طويل»، وذلك في ظل توتر بشأن سعي الرئيس دونالد ترمب للسيطرة على الجزيرة التابعة لغرينلاند.

وقالت القيادة الأمريكية الكندية المشتركة «تمّ تنسيق هذا النشاط مع مملكة الدنمارك، وتعمل كل القوات بموجب التصاريح الدبلوماسية اللازمة. تمّ إبلاغ حكومة غرينلاند كذلك بالنشاطات المقررة».

ولم يحدد البيان طبيعة النشاط، لكنه أشار إلى أن هدفه تعزيز «التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى مملكة الدنمارك».

وأوضحت القيادة المشتركة أنها «تقوم دوريا بعمليات متواصلة ومتباعدة دفاعا عن أميركا الشمالية».

ويثير ترمب منذ فترة قلق الدنمارك وغرينلاند ودول حليفة، بتأكيده حاجة الولايات المتحدة للاستحواذ على جزيرة غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي.

وهدد الرئيس الأميركي ثماني دول أوروبية تعارض ذلك، بفرض رسوم تجارية إضافية عليها، بعدما أرسلت بعثة عسكرية إلى الجزيرة.