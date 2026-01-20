كشف تقرير أمني للأمم المتحدة أن عصابات مسلحة شنت هجوماً عنيفاً، فجر أمس (الإثنين)، على كنيستين في قرية نائية بولاية كادونا شمال نيجيريا، وتمكنت من اختطاف أكثر من 160 شخصاً، معظمهم من المصلين والسكان المحليين.

ووقع الهجوم في منطقة كاجورو، وهي إحدى المناطق الأكثر تعرضاً لأعمال العنف في الولاية، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة على دراجات نارية الكنيستين خلال ساعات الفجر الأولى أثناء صلاة الصباح، وأطلقت النار عشوائياً قبل أن تقوم بخطف العشرات من الرجال والنساء والأطفال.

وأكد الأب ماثيو إيشيا، أحد كهنة المنطقة، في تصريح لوسائل إعلام محلية أن «العدد الأولي للمختطفين تجاوز 160 شخصاً، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات»، مشيراً إلى أن المهاجمين طالبوا بفدية مالية ضخمة مقابل الإفراج عن المخطوفين.

اختطاف من أجل الفدية

كما أورد تقرير أمني داخلي للأمم المتحدة أن الهجوم نفذته على الأرجح إحدى العصابات الإجرامية المعروفة باسم «لصوص الماشية»، التي تتخذ من غابات كادونا وزامفارا ملاذاً لها، وتجمع بين أنشطة الاختطاف من أجل الفدية، وسرقة الماشية، والإرهاب المحلي.

وتشهد ولاية كادونا وولايات شمال غرب ووسط نيجيريا (زامفارا، كاتسينا، سوكوتو، نايجر) منذ 2020 تصاعداً خطيراً في أعمال العنف التي تمارسها عصابات مسلحة تُعرف إعلامياً بـ«bandits»، وهي مجموعات إجرامية تتكون غالباً من شباب رعاة سابقين أو عناصر انفصالية محلية، تستخدم أسلحة ثقيلة وتتحرك بسرعة عالية على الدراجات النارية.

عمليات خطف متكررة

وتستهدف هذه العصابات بشكل متكرر القرى المسيحية والمدارس والكنائس، وتُنفذ عمليات خطف جماعي مقابل فدية، وسجلت الأمم المتحدة وحدها أكثر من 3,620 حالة اختطاف في شمال غرب نيجيريا خلال 2025 فقط.

ومن أبرز الحوادث السابقة المشابهة واقعة اختطاف 344 تلميذاً من مدرسة في كانكارا بولاية كاتسينا في ديسمبر 2020، واختطاف أكثر من 200 طالبة من مدرسة في زامفارا في يوليو 2021، وهجمات متكررة على كنائس في كادونا أسفرت عن عشرات القتلى والمختطفين خلال 2023-2025

وتُعد هذه الهجمات جزءاً من أزمة أمنية معقدة تضم صراعات رعوية-زراعية، وضعف الدولة في المناطق النائية، وانتشار السلاح، وتدهور اقتصادي يدفع الشباب إلى الانضمام للعصابات.

وتواجه الحكومة النيجيرية انتقادات مستمرة بسبب عجزها عن توفير الأمن في هذه المناطق رغم الإعلان المتكرر عن عمليات عسكرية.