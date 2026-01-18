أعلن الجيش السوري، أمس (السبت)، السيطرة على مطار الطبقة العسكري والعديد من القرى والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات حزب «بي كي كي» بريف الرقة شمال وسط البلاد.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا): «نعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري بشكل كامل، وطرد مليشيات بي كي كي»، مشيرة إلى أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقاً)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من خمسة كيلومترات.

ولفتت الهيئة، إلى أن قوات الجيش دخلت بلدات السبخة والغانم العلي وهنيدة والصفصافة، وقرى أبو عاصي والجبلي وزور شمر ورجم الغزال، وأحكمت سيطرتها على مدينة المنصورة.

وكانت قوات الجيش السوري قد أعلنت بسط سيطرتها في وقت سابق أمس، على بلدتَي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وعلى منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية بريف الرقة الجنوبي، إضافة لسبع قرى بمحيطها كانت تسيطر عليها قوات «قسد» وحزب «بي كي كي».